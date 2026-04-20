Министерство обороны Российской Федерации 19 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населённых пунктов Новая Сечь, Таратутино, Великая Писаревка, Коренек, Шостка и Малая Рыбица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям пяти механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Веселое, Избицкое, Терновая, Липцы, Богодухов и Землянки Харьковской области. Противник потерял более 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, 10 складов материальных средств и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великая Шапковка, Пристен Харьковской области, Красный Лиман и Лозовое Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана». Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Николаевка, Константиновка, Новоселовка и Николайполье Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов, 10 складов материальных средств и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов», шести бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населённых пунктов Светлое, Белицкое, Красноярское, Гришино, Кучеров Яр, Новоалександровка, Торское, Ленина, Доброполье Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 315 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Покровское, Великомихайловка, Коломийцы, Лесное Днепропетровской области, Чаривное, Комсомольское, Барвиновка и Долинка Запорожской области. Противник потерял до 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Димитрово, Запорожец, Балабино и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, 16 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция «RADA» израильского производства, четыре склада боеприпасов и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 274 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil