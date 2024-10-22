Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Отражено две контратаки. Потери противника составили до 720 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.

Министерство обороны Российской Федерации 21 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Малые Проходы, Верхняя Писаревка, Волчанск и Артельное Харьковской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петропавловка, Купянск, Новоосиново, Кругляковка, Новоплатоновка Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 350 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожено три полевых склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Миньковка, Ступочки, Предтечино и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Николаевка, Селидово, Цукурино и Кураховка Донецкой Народной Республики. Отражено 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 78 десантно-штурмового полка, 49 и 425 штурмовых батальонов ВСУ и 37-й бригады морской пехоты. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, два пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, 100-мм противотанковую пушку «Рапира», а также произведенные в США: две боевые машины пехоты «Bradley», бронетранспортёр М1117 и 105-мм орудие М119.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 110-й, 117-й, 127-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Доброволье, Шахтерское и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 124-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое Запорожской области, Ивановка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, пункту временной дисклокации иностранных наёмников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

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