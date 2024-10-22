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Мурманская область. Арктика (16+)22.10.24 09:00

Вооружёнными Силами России нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Отражено две контратаки. Потери противника составили до 720 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.

Министерство обороны Российской Федерации 21 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Малые Проходы, Верхняя Писаревка, Волчанск и Артельное Харьковской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петропавловка, Купянск, Новоосиново, Кругляковка, Новоплатоновка Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 350 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожено три полевых склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Миньковка, Ступочки, Предтечино и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Николаевка, Селидово, Цукурино и Кураховка Донецкой Народной Республики. Отражено 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 78 десантно-штурмового полка, 49 и 425 штурмовых батальонов ВСУ и 37-й бригады морской пехоты. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, два пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, 100-мм противотанковую пушку «Рапира», а также произведенные в США: две боевые машины пехоты «Bradley», бронетранспортёр М1117 и 105-мм орудие М119.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 110-й, 117-й, 127-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Доброволье, Шахтерское и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 124-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое Запорожской области, Ивановка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, пункту временной дисклокации иностранных наёмников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

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