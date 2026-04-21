Вооружёнными Силами России нанесено поражение объектам оборонно-промышленного комплекса, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 20 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Коренек, Новая Сечь и Шостка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Веселое, Терновая, Избицкое и Колодезное Харьковской области. Противник потерял более 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, шесть складов материальных средств и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Боровая Харьковской области, Красный Лиман и Лозовое Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Николайполье, Новоселовка, Николаевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населённых пунктов Ивановка Днепропетровской области, Красноподолье, Светлое, Белицкое, Красноярское, Гришино, Доброполье и Торское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 315 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Гавриловка, Александровка Днепропетровской области, Воздвижевка и Барвиновка Запорожской области. Противник потерял до 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Димитрово, Балабино и Орехов Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, 28 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil