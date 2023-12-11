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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.23 09:00

Вооружёнными Силами России нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха» вооруженных сил Украины, а также хранилищу топлива для бронетехники ВСУ

На Донецком направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населённых пунктов Артемовское, Красное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка и Марьинка ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: два орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 10 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражено три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Также, нанесено поражение живой силе 31-й бригады нацгвардии Украины в районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 50 военнослужащих и два автомобиля.

На Донецком направлении грамотными действиями подразделений «Южной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами за сутки отражено восемь атак штурмовых групп 112-й бригады теробороны, а также 24-й механизированной, 79-й и 93-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Кирово, Марьинка и Победа Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населённых пунктов Артемовское, Красное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: два орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, Никольское, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады противника севернее населённого пункта Новопрокоповка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, а также один автомобиль.

На Херсонском направлении подразделениями российских войск, огнём артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районе населённого пункта Гавриловка Херсонской области. Общие потери противника на данном направлении составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Двое украинских военнослужащих сдались в плен.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха» вооруженных сил Украины, а также хранилищу топлива для бронетехники ВСУ, живой силе и военной технике в 128-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Алешки, Новая Каховка, Каиры Херсонской области, Ольшана Луганской Народной Республики, Пантелеймоновка, Пески и Трудовское Донецкой Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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