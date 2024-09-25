Подразделения Южной группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 810 военнослужащих, бронетранспортёр, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, два 105-мм орудия: L-119 производства Великобритании и М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 24 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы националистического формирования «Кракен». ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделениями группировки войск «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Загоруйковка, Колесниковка, Лозовая, Новоегоровка Харьковской области, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», три пикапа, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Краматорск, Северск, Верхнекаменское, Калинина, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 810 военнослужащих, бронетранспортёр, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, два 105-мм орудия: L-119 производства Великобритании и М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, 109-й, 118-й, 119-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Нелеповка, Розовка, Красноармейск, Димитров, Гродовка, Украинск, Горняк и Кураховка Донецкой Народной Республики. Отражено 10 контратак штурмовых групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад нацгвардии и отряда спецназначения «Омега». Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина «Kirpi» турецкого производства, пять пикапов, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 116-й, 127-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Доброволье, Угледар, Золотая Нива, Шахтерское, Ровнополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 130 военнослужащих, пять автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области и города Запорожье, а также Токаревка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица «Мста-Б» и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолётов ВСУ, а также обеспечивавшим их работу объектам энергетической отрасли, инфраструктуре военного аэродрома, двум цехам производства и пункту сборки беспилотных летательных аппаратов, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две противорадиолокационные ракеты «HARM» и три реактивных снаряда «HIMARS» производства США, а также 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

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