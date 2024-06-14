Вооружёнными Силами России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 103 районах Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе ВСУ. Отражена контратака штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 635 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу «FH-70» производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. За сутки уничтожено семь складов боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 13 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» заняты более выгодные позиции. Нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Терновая, Волчанские Хутора, Тихое и Волчанск Харьковской области. Отражено восемь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины. Потери противника составили до 305 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, а также боевая машина БМ-21 «Град».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 115-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Красный Лиман, Торское и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, два пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». Также уничтожено два полевых склада с боеприпасами ВСУ.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Острое, Белая Гора и Стенки Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 635 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу «FH-70» производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. За сутки уничтожено семь складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 144-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Тимофеевка, Евгеновка, Розовка, Новгородское и Карловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили четыре контратаки штурмовых групп 24-й и 113-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 345 военнослужащих, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ, бронетранспортёр М113 производства США, боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 21-й бригады нацгвардии и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Нескучное и Октябрь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также 155-мм гаубицу М198 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Мирное и Новопокровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм орудие Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 103 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 33 беспилотных летательных аппарата, а также четыре реактивных снаряда «Vampire» чешского производства и «HIMARS» производства США».

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