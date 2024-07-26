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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.24 09:00

Вооружёнными Силами России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 104 районах Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 680 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 155-мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие M119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 25 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Волчанск, Глубокое, Липцы, Старица и Шестаково Харьковской области. Отражены шесть контратак формирований 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 235 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М101 производства США, станция радиоэлектронной разведки «Хортица-М».

Подразделения группировки войск «Запад» в ходе ведения активных действий улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 144-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 112-й бригад теробороны, 1-й бригады специального назначения нацгвардии в районах населённых пунктов Петропавловка, Степовая Новоселовка, Песчаное Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. Противник потерял до 460 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Также уничтожено два склада с боеприпасами ВСУ.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой, 72-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Красное, Константиновка, Красногоровка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 680 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 155-мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие M119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 28-й, 31-й, 32-й, 41-й, 47-й и 151-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Александро-Шультино, Ивановка, Торецк, Новоселовка Первая, Михайловка и Калиново Донецкой Народной Республики. Отражены семь контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, два танка, в том числе «Abrams» производства СШA, два пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 100-мм пушку МТ-12 «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 123-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Пречистовка, Нескучное и Раздольное Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 125 военнослужащих, танк, два автомобиля, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 152-мм гаубицу Д-20, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад с боеприпасами.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Луговое, Малая Токмачка Запорожской области, Тягинка, Приднепровское и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица «Мста-Б», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации за сутки уничтожены: склад горюче-смазочных материалов ВСУ, до пяти БМП «Bradley» производства США на площадке c иностранной военной техникой, а также пункт базирования безэкипажных катеров. Кроме того, нанесено поражение ремонтно-восстановительным цехам бронетанкового и кузнечно-механического заводов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 104 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также 52 беспилотных летательных аппарата, из которых 26 вне зоны спецоперации».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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