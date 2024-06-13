Вооружёнными Силами России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 113 районах Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Отражено две контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 600 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 105-мм орудие М119 производства США. Также уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 12 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «утром 12 июня Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолётов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, а также пункту временной дислокации иностранных наёмников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ. Все назначенные объекты поражены.

Подразделениями группировки войск «Север» продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Нескучное, Липцы, Тихое, Избицкое, Жовтневое, Волчанск, Старица Харьковской области. Отражено шесть контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 17-й бригады национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152-мм орудие Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». За сутки уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 1-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка, Загоруйковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, три пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», 105-мм гаубицу М101 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 33-й, 41-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Артема, Катериновка и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 600 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 105-мм орудие М119 производства США. Также уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 23-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 144-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Прогресс, Новгородское, Калиново, Воздвиженка Донецкой Народной Республики. Отразили семь контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 350 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 21-й бригады нацгвардии Украины, 123-й и 102-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Нескучное, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две 122-мм боевые машины реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Каменское, Пятихатки, Степовое Запорожской области и Львово Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две 155-мм гаубицы М777 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: девять оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда «Ольха», а также 61 беспилотный летательный аппарат».

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