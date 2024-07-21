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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.24 09:00

Вооружёнными Силами России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 113 районах Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 640 военнослужащих, боевая бронированная машина и 18 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, 155-мм гаубицы М198 и М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 20 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ, 127-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск, Старица, Малые Проходы и Липцы Харьковской области. Отражено три атаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 185 военнослужащих, два пикапа, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 44-й, 54-й, 60-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 103-й и 110-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Песчаное, Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Торское, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 540 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и полевой склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили занятие более выгодных рубежей. Нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 24-й, 30-й, 72-й механизированных, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Красногоровка, Зализнянское, Константиновка, Часов Яр и Райгородок Донецкой Народной Республики.  Отразили две контратаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 640 военнослужащих, боевая бронированная машина и 18 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, 155-мм гаубицы М198 и М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торецк, Новгородское, Розовка, Прогресс и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики. Отразили восемь контратак штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины. Противник потерял до 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 120-й, 129-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Времевка, Макаровка, Сторожевое, Водяное, Разлив и Октябрь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 110 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 106-й и 108-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Белогорье, Мирное и Пятихатки Запорожской области. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, 152-мм пушку «Гиацинт-Б» и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Нота», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожено две пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты «ATACMS» производства США, четыре реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 74 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, в том числе 27 над территорией Российской Федерации».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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