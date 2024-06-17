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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.24 09:00

Вооружёнными Силами России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 115 районах Украины

Подразделения группировки войск «Запад» России заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника за сутки составили до 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Министерство обороны Российской Федерации 16 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 71-й пехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Синельниково и Волчанские Хутора Харьковской области. За сутки отражено три контратаки штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 265 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Кроме того, уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов», а также 40-го и 50-го полков нацгвардии в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово Донецкой Народной Республики. В течение суток отражено четыре контратаки формирований 33-й, 41-й механизированных бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны. Противник потерял до 380 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины «Козак», 15 автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б» и два 105-мм орудия М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Воздвиженка, Новгородское, Новоалександровка, Новопокровское, Карловка, Новоселовка Первая, Сокол и Камышевка Донецкой Народной Республики. Отражено четыре контратаки штурмовых групп 23-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ. Потери противника составили до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины «Humvee» и «MaxxPro» производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», пять 122-мм гаубиц Д-30, а также 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новоселковка Запорожской области, Урожайное и Владимировка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 «Braveheart» и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 23-й бригады нацгвардии, 103-й и 121-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Высшетарасовка, Покровское, Никополь Днепропетровской области и Осокоровка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 85-мм пушка Д-44.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 115 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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