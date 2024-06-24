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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.24 09:00

Вооружёнными Силами России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 118 районах Украины

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ Потери противника составили до 570 военнослужащих, танк, три пикапа, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США. Также уничтожено четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 23 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Вчера утром Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 151-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 17-й бригады нацгвардии, а также 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Глубокое, Тихое, Веселое, Питомник, Лесное, Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 210 военнослужащих, бронетранспортёр, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм орудия Д-20, шесть 122-мм гаубиц Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 11-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад, а также отдельного 40-го полка ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка, Надия, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Григоровка, Калинина, Миньковка, Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 570 военнослужащих, танк, три пикапа, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США. Также уничтожено четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 23-й, 114-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новгородское, Новопокровское, Новоалександровка, Карловка, Михайловка и Дзержинск Донецкой Народной Республики. За сутки отражено шесть контратак штурмовых групп 142-й пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад, 12-го отдельного стрелкового батальона ВСУ и 107-й бригады теробороны. Противник потерял до 430 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, в том числе одну БМП «Bradley» производства США, семь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 48-го штурмового батальона теробороны в районах населённых пунктов Урожайное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 135 военнослужащих, пять автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Каменское Запорожской области, Ивановка, Золотая Балка, Ольговка и Токаревка Херсонской области. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, танк, пять автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель-AD».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации за сутки уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18», а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 118 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 75 украинских беспилотных летательных аппаратов и 33 реактивных снаряда РСЗО «HIMARS» производства США, «Vampire» чешского производства и «Ольха».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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