Вооружёнными Силами России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 128 районах Украины

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял за сутки более 830 военнослужащих, два бронетранспортёра, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 25 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» вели активные боевые действия и нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск, Терновая и Тихое Харьковской области. Потери противника составили до 235 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, две гаубицы Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Платоновка Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики. Противник потерял за сутки более 830 военнослужащих, два бронетранспортёра, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 2-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Торецк и Михайловка Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки подразделений ВСУ. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, три 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районе населённого пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение суток нанесено поражение живой силе и технике формирований 35-й бригады морской пехоты в районе населённого пункта Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М109 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожено два склада военно-технического имущества ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 79 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США».

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