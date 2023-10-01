Вооружёнными Силами России нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102-х районах

Потери противника на Донецком направлении за сутки составили до 430 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 30 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак украинских подразделений в районах населённых пунктов Клещеевка, Марьинка, Водяное и Химик Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Богдановка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 430 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: буксируемая гаубица М119 производства США, артиллерийская установка FH70 производства Великобритании, а также две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б».

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районе населённого пункта Степовая Новоселовка Харьковской области. Уничтожены до 20 украинских военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, поражено: артиллерийская система М777 производства США, орудие «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение штурмовым отрядам ВСУ в районе населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики и отразили две атаки 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Ровнополь Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили более 120 украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 украинских военнослужащих, а также три автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102-х районах. Кроме того, уничтожено три склада боеприпасов 124-й, 126-й бригад территориальной обороны и 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Киселевка, Шляховое Херсонской области и Краматорск Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов РСЗО «Ураган», а также одни реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США. Кроме того, уничтожено двадцать пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Белогоровка, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Каменка, Зайцево, Василевка Донецкой Народной Республики, Токмак, Пологи Запорожской области Песчановка, Крынки Херсонской области и Лиман Первый Харьковской области».

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