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Мурманская область. Арктика (16+)19.12.23 09:00

Вооружёнными Силами России поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины

На Донецком направлении ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили до 190 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация» и три гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 18 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили десять атак штурмовых групп 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Лиман Первый и Терны Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 60 военнослужащих, танк «Leopard-2» производства ФРГ, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины юго-восточнее населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три бронетранспортера, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Zuzana 2» производства Словакии.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили девять атак штурмовых групп 24-й, 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Белогоровка, Ленинское, Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 190 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация» и три гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами отразили четыре атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 90 военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населённого пункта Новопрокоповка Запорожской области. Кроме того, нанесли огневое поражения скоплениям живой силы 33-й, 65-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Жеребянки и Нестерянка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации суточные потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США и «Krab» польского производства, а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 113-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Тополевка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Горловка, Берестовое, Спорное Донецкой Народной Республики и Алешки Херсонской области, а также два реактивных снаряда «HIMARS» производства США».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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