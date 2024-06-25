Подразделения «Южной» группировки войск России улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 610 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и боевую машину 122-мм РСЗО «Град». Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 24 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области. Отражена контратака штурмовых групп 71-й егерской бригады противника. Потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 220 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155-мм гаубица «Panzerhaubitze-2000» производства ФРГ, 122-мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» в течение суток заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Григоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, 12 автомобилей, 155-мм гаубицу «Panzerhaubitze-2000» производства ФРГ, 152-мм гаубицу Д-20, 22-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и боевую машину 122-мм РСЗО «Град». Кроме того, уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 610 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и боевую машину 122-мм РСЗО «Град». Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сокол и Торецк Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак штурмовых групп 23-й, 110-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника за прошедшие сутки составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины «МаххPrо» производства США, восемь автомобилей, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм гаубица М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 115-й и 123-й бригад теробороны, 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Октябрь, Ровнополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака подразделений 37-й бригады морской пехоты противника. ВСУ потеряли более 140 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б» и 152-мм гаубицу Д-20.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Антоновка и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, танк, девять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б» и 152-мм гаубица Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражён крупный логистический центр ВСУ, где осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного киевскому режиму западными странами. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 176 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, четыре зенитные управляемые ракеты «Patriot» производства США, а также 10 реактивных снарядов «HIMARS» производства США и «Vampire» чешского производства».

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