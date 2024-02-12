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Мурманская область. Арктика (16+)12.02.24 09:00

Вооруженными Силами России поражён пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе н.п. Новогродовка ДНР

На Донецком направлении противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и гаубицу Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 11 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 43-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Табаевка, Ивановка и Синьковка Харьковской области. Противник потерял до 210 военнослужащих и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населённого пункта Дзержинское Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества. Кроме того, в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики отражены две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 120 военнослужащих и три автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Новое, Красное, Клещеевка, Курдюмовка Донецкой Народной Республики и отразили 11 атак формирований 24-й, 42-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Белогоровка, Богдановка, Майорск, Ленинское, Новгородское и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Шевченко, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 150 военнослужащих и три автомобиля.

На Херсонском направлении подразделения российской группировки войск активными действиями при поддержке артиллерии отразили атаку 117-й механизированной бригады в районе населённого пункта Новопокровка Запорожской области, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое, Работино Запорожской области, Тягинка, Ивановка, Львово, Берислав и Михайловка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, девять автомобилей, гаубицу М777 производства США, а также орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражён пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики, склад авиационных средств поражения, а также живая сила и военная техника ВСУ в 119-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Орлянское Харьковской области, Пролетарка, Песчановка, Новая Маячка, Дружбовка, Обрывка Херсонской области, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Каменка и Артемовск Донецкой Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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