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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.24 09:00

Вооруженными Силами России поражён пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ в районе н.п. Желанное ДНР, склады горючего и боеприпасов

На Донецком направлении противник потерял до 400 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

Министерство обороны Российской Федерации 18 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 км.

Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв. км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка и Ивановка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, три бронетранспортера и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Красное и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 400 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий нанесли огневое поражение подразделениям 58-й пехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили более 190 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», а также противотанковая пушка «Рапира».

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» решительными действиями заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Львово и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты и три автомобиля. Кроме того, поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражён пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Желанное Донецкой Народной Республики, склады горючего и боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 128-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 105 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ивановка Харьковской области, Кременная, Калиновка Луганской Народной Республики, Стыла, Семигорье и Верхнеторецкое, Донецкой Народной Республики, Любимовка, Червоногорка и Мирное Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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