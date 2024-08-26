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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.24 09:00

Вооружёнными Силами России поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял за сутки до 630 военнослужащих, танк «Abrams» производства США, боевую бронированную машину и 17 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 25 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Великая Писаревка Сумской области, Прудянка, Липцы и Волчанск Харьковской области. Потери противника составили до 130 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина, четыре 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 45-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Берестовое, Колесниковка, Новоосиново, Петропавловка Харьковской области, Нововодяное Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражено пять контратак штурмовых групп 66-й механизированной бригады ВСУ, 1-й и 4-й бригад нацгвардии и 12-й бригады специального назначения «Азов». Противник потерял до 510 военнослужащих, боевую бронированную машину «Козак» и девять автомобилей В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Kvertus». Уничтожено четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 32-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Переездное, Зализнянское, Григоровка, Райгородок, Часов Яр, Курдюмовка, Плещеевка, Курахово, Катериновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака формирований 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Противник потерял за сутки до 630 военнослужащих, танк «Abrams» производства США, боевую бронированную машину и 17 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение в глубину обороны противника, а также нанесли поражение формированиям 32-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 111-й, 129-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Селидово, Галицыновка, Воздвиженка, Тарасовка, Гродовка, Розовка, Торецк, Мемрик и Димитров Донецкой Народной Республики. Отражено семь контратак подразделений 100-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 14-й бригады нацгвардии. Потери противника составили свыше 500 военнослужащих, два танка, девять автомобилей, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й бригады и 48-го штурмового батальона теробороны в районах населённых пунктов Угледар, Водяное, Шахтерск, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Отражено две контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ. За сутки противник потерял до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка Запорожской области, Херсон, Токаревка и Днепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, пять автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито восемь реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 41 беспилотный летательный аппарат».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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