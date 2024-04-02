Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2030 году обеспечить повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) более чем в два разаВпервые Мурманская область станет местом проведения финального этапа Кубка Содружества по биатлону
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)02.04.24 09:00

Вооружёнными Силами России поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Харькова

На Донецком напрапвлении ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, а также двадцать семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две реактивные системы залпового огня, шесть самоходных артиллерийских установок, в том числе три САУ «Krab» польского производства, гаубица «Мста-Б», два орудия Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Также уничтожено одиннадцать складов с боеприпасами ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 1 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 60-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, а также двадцать семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две реактивные системы залпового огня, шесть самоходных артиллерийских установок, в том числе три САУ «Krab» польского производства, гаубица «Мста-Б», два орудия Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Также уничтожено одиннадцать складов с боеприпасами ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское и Шумы Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 295 военнослужащих, танк «Abrams» производства США, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Комсомольское, Малиновка Запорожской области и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 120 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы М777 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 35-й бригады морской пехоты и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новотягинка Херсонской области и Добрая Надия Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены: радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Кроме того, поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе города Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 138-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Райское Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено 228 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и одна управляемая авиационная бомба «JDAM» производства США.

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, как мурманские работодатели изменили условия работы и требования к соискателям в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Марья Сергеевна
27.03.24 19:54
Омега, куда ещё продлевать рабочий день?! В садах и школах женщины, в основном работают. А работодатели уже совсем обнаглели, в целях экономии фонда заработной платы , надо и не надо, работайте, быдл
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
Владимир
27.03.24 04:42
Трудовые резервы, 9 Нет воды с вчера
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
Смирнов Вадим Николаевич
26.03.24 21:53
Чумбарова-Лучинского, 32 - горячей воды нет с вечера. Время 22:00.
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире15:00«Трудовой фронт Великой Отечественной». Документальный цикл (12+)16:00«Медпросвет». Тематическая программа (16+)16:30«Это электробус!». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2030 году обеспечить повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) более чем в два раза-PRO Валюту (16+)Рубль умеренно снижается к бивалютной корзине, потеряв поддержку налогового периода-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика