На Донецком напрапвлении ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, а также двадцать семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две реактивные системы залпового огня, шесть самоходных артиллерийских установок, в том числе три САУ «Krab» польского производства, гаубица «Мста-Б», два орудия Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Также уничтожено одиннадцать складов с боеприпасами ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 1 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 60-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, а также двадцать семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две реактивные системы залпового огня, шесть самоходных артиллерийских установок, в том числе три САУ «Krab» польского производства, гаубица «Мста-Б», два орудия Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Также уничтожено одиннадцать складов с боеприпасами ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское и Шумы Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 295 военнослужащих, танк «Abrams» производства США, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Комсомольское, Малиновка Запорожской области и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 120 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы М777 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 35-й бригады морской пехоты и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новотягинка Херсонской области и Добрая Надия Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены: радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Кроме того, поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе города Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 138-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Райское Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено 228 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и одна управляемая авиационная бомба «JDAM» производства США.

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