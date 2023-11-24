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Мурманская область. Арктика (16+)24.11.23 09:00

Вооружёнными Силами России поражён склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также живая сила и военная техника в 112 районах Украины

На Донецком направлении в районах н.п. Раздоловка, Курдюмовка и Васюковка ДНР нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты и четыре пикапа. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», орудие «Гиацинт» и три гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 23 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ольшана Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражена атака штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины в районе населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Также, нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 95 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США, «Krab» польского производства и «Caezar» производства Франции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населённых пунктов Раздоловка, Курдюмовка и Васюковка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты и четыре пикапа. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», орудие «Гиацинт» и три гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики и 102-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражено четыре атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Общие потери противника на данном направлении составили до 20 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражён склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также живая сила и военная техника в 112-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Очеретоватое Запорожской области, Пески, Марьинка, Новопетриковка Донецкой Народной Республики, Золотаревка и Верхнекаменка Луганской Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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