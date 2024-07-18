Вооружёнными Силами России поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также живая сила и военная техника ВСУ в 136 районах Украины

Подразделения группировки войск «Запад» России продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 650 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США и двенадцать автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: реактивная система залпового огня «RАК-SA-12» хорватского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Кроме того, уничтожено три склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 17 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 107-й и 113-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Ветеринарное и Круглое Харьковской области. Отражена контратака подразделения 92-й штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили более 170 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», две 152-мм гаубицы Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и две станции РЭБ «Анклав». Уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 44-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 110-й бригады теробороны. Противник потерял до 650 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США и двенадцать автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: реактивная система залпового огня «RАК-SA-12» хорватского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Кроме того, уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в ходе ведения активных действий нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка и Красное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 610 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, две 152-мм гаубицы Д-20, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоселовка, Дружба и Розовка Донецкой Народной Республики. За сутки отражена контратака подразделений штурмовой бригады «Лють». Потери противника составили до 325 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 21-й бригады нацгвардии и 48-го отдельного штурмового батальона теробороны в районах населённых пунктов Угледар, Октябрь и Макаровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, десять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 105-мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й и 121-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Пятихатки, Жеребянки Запорожской области, Садовое и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, три 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм гаубица Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав». В течение суток уничтожены три склада боеприпасов ВСУ и склад военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также живая сила и военная техника ВСУ в 136 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбита управляемая авиабомба «Hammer» производства Франции, два реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов».

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