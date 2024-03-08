Вооружёнными Силами России поражён склад топлива для военной техники, пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

На Авдеевском направлении отражено четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Новгородское и Розовка, а также семь контратак в районах населённых пунктов Петровское, Бердычи, Орловка, Тоненькое и Первомайское ДНР. Противник потерял до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 7 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войска активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, отражено шесть контратак 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили атаку штурмовой группы 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. В районах населённых пунктов Озаряновка, Курдюмовка, Георгиевка и Победа Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 24, 28, 33-й механизированных, 79-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-20. Также уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24, 78, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Майорск, Новгородское и Орловка Донецкой Народной Республики. Отражено четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Новгородское и Розовка, а также семь контратак в районах населённых пунктов Петровское, Бердычи, Орловка, Тоненькое и Первомайское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Шевченко, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области.

В районе населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики отражена контратака 72-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 160 военнослужащих, два бронетранспортёра, три автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс «Стрела-10».

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Работино, Вербовое, Новоданиловка, Степовое Запорожской области и Новотягинка Херсонской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, два танка, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-В». Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражён склад топлива для военной техники, пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады, живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также управляемая авиационная бомба AASM «Hammer» производства Франции.

Уничтожено 123 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Ольшана Харьковской области, Червонопоповка, Новодружеск, Золоторевка Луганской Народной Республики, Красное, Пески, Первомайское, Шевченко, Петровское Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Новое Запорожской области, Корсунка и Крынки Херсонской области».

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