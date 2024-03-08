Променять выходной на работу 8 Марта россияне готовы лишь за дополнительную платуЦветам в Мурманске на 8 Марта – быть!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)08.03.24 09:00

Вооружёнными Силами России поражён склад топлива для военной техники, пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

На Авдеевском направлении отражено четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Новгородское и Розовка, а также семь контратак в районах населённых пунктов Петровское, Бердычи, Орловка, Тоненькое и Первомайское ДНР. Противник потерял до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 7 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войска активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, отражено шесть контратак 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили атаку штурмовой группы 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. В районах населённых пунктов Озаряновка, Курдюмовка, Георгиевка и Победа Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 24, 28, 33-й механизированных, 79-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-20. Также уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24, 78, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Майорск, Новгородское и Орловка Донецкой Народной Республики. Отражено четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Новгородское и Розовка, а также семь контратак в районах населённых пунктов Петровское, Бердычи, Орловка, Тоненькое и Первомайское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Шевченко, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области.

В районе населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики отражена контратака 72-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 160 военнослужащих, два бронетранспортёра, три автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс «Стрела-10».

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Работино, Вербовое, Новоданиловка, Степовое Запорожской области и Новотягинка Херсонской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, два танка, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-В». Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражён склад топлива для военной техники, пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады, живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также управляемая авиационная бомба AASM «Hammer» производства Франции.

Уничтожено 123 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Ольшана Харьковской области, Червонопоповка, Новодружеск, Золоторевка Луганской Народной Республики, Красное, Пески, Первомайское, Шевченко, Петровское Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Новое Запорожской области, Корсунка и Крынки Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в эпоху перемен: каким будет 2024 год и с чем столкнутся работодатели и бизнес
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
Александр
19.02.24 15:07
Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
-Правовая консультация (18+)Региональный Росреестр рассказал, как можно изменить кадастровую стоимость недвижимости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире09:30«Как выйти замуж за миллионера-2». Художественный сериал, 5 серия (12+)10:20«Как выйти замуж за миллионера-2». Художественный сериал, 6 серия (12+)11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)У законопроекта об отмене НДФЛ для многодетных семей стало больше сторонников-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 68 копеек, доллар укрепился почти на 41 копейку-PRO Энергетику (18+)На гидроэлектростанции «Нива ГЭС-3» завершён капитальный ремонт гидроагрегата №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 и 11 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Ощутимая поддержка рыбаков: налоговый вычет при уплате сбора за пользование ВБР будет применяться проще и быстрее
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика