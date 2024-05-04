Вооружёнными Силами России поражена нефтебаза «Баловное», с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» РФ отразили десять контратак штурмовых групп 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 23-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов, Керамик, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово ДНР. ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, танк «Abrams» производства США, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США, 152 мм самоходную пушку «DANA М2» чешского производства, 152 мм гаубицу «МСТА-Б», а также две 122 мм гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 3 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Двуречная Харьковской области. Отражено три атаки штурмовых групп 63-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Противник потерял до 355 военнослужащих и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122 мм гаубица Д-30, два 105 мм орудия М119 производства США, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании, боевая машина БМ-21 РСЗО «Град».

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной, 24-й механизированной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Спорное, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили: до 340 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм орудие Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Майорск, Новгородское, Семеновка и Розовка Донецкой Народной Республики. Также отражено десять контратак штурмовых групп 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 23-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов, Керамик, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, танк «Abrams» производства США, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США, 152 мм самоходную пушку «DANA М2» чешского производства, 152 мм гаубицу «МСТА-Б», а также две 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское и Пречистовка Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики отражено три контратаки штурмовых групп 106-й бригады теробороны. Потери противника составили до 135 военнослужащих, два автомобиля, а также 155 мм гаубица М777 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Михайловка и Ивановка Херсонской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» и 155 мм гаубицу М777 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ.

Кроме того, поражена нефтебаза «Баловное», с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 102-х районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 40 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции».

Фото и видео: https://vk.com/mil