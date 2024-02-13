Вооружёнными Силами России поражена живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах Украины

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника составили до 290 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 12 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск отражено три атаки штурмовых групп 43-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка и Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два пикапа и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 290 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 13 атак штурмовых групп 42-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Богдановка, Георгиевка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики. Противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-20. Кроме того, уничтожены два полевых склада артиллерийских боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией отражены три атаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили более 165 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Токаревка и Михайловка Херсонской области. Потери противника составили до 70 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», буксируемая пушка «Гиацинт-Б» и гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Новая Каховка, Обрывка, Райское и Песчановка Херсонской области».

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