На Донецком направлении ударами артиллерии и тяжёлых огнемётных систем ВС РФ нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населённого пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 280 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также орудие Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 16 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями и огнём артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три танка, из которых два «Leopard-2», и два пикапа.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили четыре атаки 63-й механизированной и 25-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 250 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Веселое и Богдановка Донецкой Народной Республики. Кроме того, ударами артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населённого пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 280 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также орудие Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Владимировка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США и противотанковая пушка МТ-12.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражения скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери противника составили до 65 военнослужащих и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 69 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населённых пунктов Новая Маячка, Голая Пристань Херсонской области, Пологи Запорожской области, Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Нырково, Тополевка, Верхнекаменка и Кривошеевка Луганской Народной Республики, а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Фото и видео: https://vk.com/mil