На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили до 210 военнослужащих и три пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 21 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено девять атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Петропавловка Харьковской области и Терны ДНР. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку 12-й бригады специального назначения в районе населённого пункта Червоная Диброва ЛНР. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённого пункта Торское ДНР и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 190 военнослужащих, три боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили до 210 военнослужащих и три пикапа. Кроме того, поражены: самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, три самоходных артиллерийских установки «Акация», две САУ «Гвоздика», гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Катериновка и Новомихайловка ДНР. Потери противника составили до 65 военнослужащих, танк, три автомобиля, самоходная пушка «Гиацинт-С», а также гаубица Д-20.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и четыре автомобиля.

На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили более 70 военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также пушка «Гиацинт-Б».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 129 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Сватово, Белогоровка Луганской Народной Республики, Майорск, Горловка Донецкой Народной Республики, Переможное Запорожской области, Таврийск, Новая Каховка Херсонской области, а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

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