Дефицит кадров, рост зарплат и затраты на персонал — российский бизнес о кадровых планах на 2024 годРынок труда: дополнительные трудовые ресурсы пока взять неоткуда - привлечение иностранцев ситуацию не изменит
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)10.01.24 09:00

Вооружёнными Силами России поражено 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 126-ти районах Украины

На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике в опорных пунктах 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах н.п. Антоновка, Богдановка и Клещеевка ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, а также гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 9 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «на Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 57-й мотопехотной и 44-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Песчаное Харьковской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населённого пункта Веселое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. В результате уничтожены до 190 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Акация».

На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике в опорных пунктах 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Антоновка, Богдановка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. В результате уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. В районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 30 военнослужащих и две боевые машины пехоты. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 25 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также поражены 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 126-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 10 реактивных снарядов РСЗО «Vampire» чешского производства. Кроме того, сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кривошеевка, Волчеяровка Луганской Народной Республики и Марьинка Донецкой Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Дефицит кадров, рост зарплат и затраты на персонал — российский бизнес о кадровых планах на 2024 год
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Наталия
03.01.24 03:54
Отправила посылку на СВО через почту 03.11.2023. 08.11.2023 посылка попала на ваш сортировочный центр и всё. движений нет (сегодня 03.01.2024) Человек которому отправляли на данный момент находится
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)За что могут уволить на испытательном сроке? Отвечает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Стратегия выживания». Документальный фильм, серия 2 (12+)16:00«Великие реки России». Познавательная программа (6+)
-PRO Деньги (16+)Какое хобби чаще всего перерастает в настоящую работу с хорошим заработком? Жители СЗФО рассказали о своих увлечениях-PRO Валюту (16+)К действующему курсу американская валюта снизилась на 47,93 копейки, евро - на 69,5 копейки-PRO Энергетику (18+)ГОК «Апатит» продолжает наращивать долю использования «зелёной» электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)ЦУР получил от жителей региона более тысячи сообщений в новогодние праздники-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика