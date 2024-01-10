На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике в опорных пунктах 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах н.п. Антоновка, Богдановка и Клещеевка ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, а также гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 9 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «на Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 57-й мотопехотной и 44-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Песчаное Харьковской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населённого пункта Веселое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. В результате уничтожены до 190 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Акация».

На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике в опорных пунктах 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Антоновка, Богдановка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. В результате уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. В районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 30 военнослужащих и две боевые машины пехоты. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 25 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также поражены 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 126-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 10 реактивных снарядов РСЗО «Vampire» чешского производства. Кроме того, сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кривошеевка, Волчеяровка Луганской Народной Республики и Марьинка Донецкой Народной Республики».

Фото и видео: https://vk.com/mil