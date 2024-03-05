На Авдеевском направлении противник потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе «Abrams» производства США; четыре боевые машины пехоты, в том числе три «Bradley» производства США, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика», а также три орудия Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации ХХ марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 43-й, 66-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Макеевка Луганской Народной Республики, Ивановка, Чугуновка и Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, три автомобиля, а также орудие «Мста-Б».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 214-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Георгиевка и Максимильяновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, два бронетранспортёра, два автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также орудие «Мста-Б».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новокалиново, Майорск, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе «Abrams» производства США; четыре боевые машины пехоты, в том числе три «Bradley» производства США, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика», а также три орудия Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в результате слаженных действий нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное, Владимировка и Водяное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 320 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 65-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Работино, Вербовое и Пятихатки Запорожской области. Потери противника составили до 85 военнослужащих, три автомобиля, две пусковые установки реактивных систем залпового огня «HIMARS», артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражено два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населённых пунктов Новокалиново Донецкой Народной Республики и Антоновка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 128-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 81 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Орлинское Донецкой Народной Республики, Червоногорка, Самойловка Запорожской области, Гладковка и Крынки Херсонской области».

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