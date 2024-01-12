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Мурманская область. Арктика (16+)12.01.24 09:00

Вооружёнными Силами России поражено два склада боеприпасов ВСУ, 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах Украины

Общие потери противника на Донецком направлении за сутки составили до 260 военнослужащих, два бронетранспортера, 15 автомобилей, а также гаубицы: Д-20 и «Мста-Б».

Министерство обороны Российской Федерации 11 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области.

Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Берестовое Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 85 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 160 военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 260 военнослужащих, два бронетранспортера, 15 автомобилей, а также гаубицы: Д-20 и «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение опорным пунктам 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Павловка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск, используя удары авиации и огонь артиллерии, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» в результате систематического огневого воздействия уничтожили до 30 военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-20.

Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации поражено два склада боеприпасов ВСУ, 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Марьинка, Спорное Донецкой Народной Республики, Каменка-Днепровская Запорожской области, Казачьи Лагери, Алешки Херсонской области, а также перехвачен один реактивный снаряд «HIMARS».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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Последние комментарии

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