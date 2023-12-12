Вооружёнными Силами России поражено два склада вооружения в районе н.п. Чернобаевка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах Украины

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка ДНР. Противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 11 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражено четыре атаки штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Синьковка и Терны Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Берестовое, Ивановка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 175 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Угледар и Макаровка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили до 80 военнослужащих и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражено четыре атаки штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Работино и Успеновка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражено два склада вооружения в районе населённого пункта Чернобаевка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Сватово, Лисичанск Луганской Народной Республики, Шевченко Донецкой Народной Республики, Нестерянка, Ровное Запорожской области, Алешки и Корсунка Херсонской области».

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