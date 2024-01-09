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Мурманская область. Арктика (16+)09.01.24 09:00

Вооружёнными Силами России поражено место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны, а также 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

Общие потери противника на Донецком направлении составили более 250 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 8 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «вчера утром был нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены девять атак штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики. Потери противника составили свыше 110 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в районах населённых пунктов Торское, Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. Противник потерял до 230 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Торецк, Андреевка, Клещеевка и Красное Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили более 250 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки 127-й бригады теробороны ВСУ севернее населённого пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 35-й, 38-й бригад морской пехоты и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах населённых пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области. Противник потерял более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля. Кроме того поражены: пункт управления БпЛА и полевой склад боеприпасов ВСУ.

Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации поражено место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны, а также 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 108-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Верхнекаменка Луганской народной республики, Пески, Новомихайловка Донецкой народной республики, Каменка-Днепровская, Новое Запорожской области, Раденск и Голая Пристань Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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