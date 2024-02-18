Вооружёнными Силами России поражены авиационная техника на аэродромах, склады авиационных средств поражения ВСУ

На Донецком направлении отражено четыре атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Георгиевка, Ленинское и Новгородское ДНР. Противник потерял до 360 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также боевую машину РСЗО «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 17 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 41-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы Д-20, две САУ «Гвоздика», а также орудие Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 315 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также самоходная пушка «Гиацинт-С».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 42-й механизированных, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Богдановка, Клещеевка, Курдюмовка и Невельское Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено четыре атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Георгиевка, Ленинское и Новгородское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 360 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также боевую машину РСЗО «Град».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Водяное и Никольское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Работино Запорожской области, Золотая Балка и Змиевка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, а также два автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены авиационная техника на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наёмников и сил специальных операций ВСУ, а также живая сила и военная техника в 110 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», три противорадиолокационные ракеты «HARM», три управляемые авиационные бомбы «JDAM», а также три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты «С-200».

Кроме того, уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная, Золотаревка, Кармазиновка Луганской Народной Республики, Шевченко Донецкой Народной Республики, Работино и Новоукраинское Запорожской области».

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