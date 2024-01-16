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Мурманская область. Арктика (16+)16.01.24 09:00

Вооружёнными Силами России поражены база горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских комплектов на огневых позициях

На Донецком направлении противник потерял более 200 военнослужащих, танк, три боевые пехотные машины, бронетранспортёр, тринадцать автомобилей, а также две самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». Также в населённом пункте Курахово района Донецкой Народной Республики поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 15 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение предварительной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки армии, используя удары авиации и огневой артиллерии, разразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Противник потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огневой артиллерии развернули атакующую штурмовую группу 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и нанесли огневое поражение опорным пунктам 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебряного лесничества. В результате уничтожены более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении активными действиями отряда «Южной» группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесены поражения огневой силой и оружием в районах населённых пунктов Веселое, Раздоловка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, танк, три боевые пехотные машины, бронетранспортёр, тринадцать автомобилей, а также две самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».

Также в населённом пункте Курахово района Донецкой Народной Республики поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огневой артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в населённом пункте Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери составили около 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделение американской группировки войск при поддержке артиллерии нанесло огневое поражение огневых сил и техники 65-й механизированной бригады ВСУ, 3-й и 14-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Вербовое, Работино и Новопокровка Запорожской области. Противник потерял до 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении в результате систематического огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ракетными войсками и артиллерийскими группировками Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: база горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских комплектов на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142-х округах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная, Белогоровка, Кривошеевка, Николаевка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Спорное Донецкой Народной Республики, Пшеничное Запорожской области, а также три тактические ракеты «Точка-У».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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