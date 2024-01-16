На Донецком направлении противник потерял более 200 военнослужащих, танк, три боевые пехотные машины, бронетранспортёр, тринадцать автомобилей, а также две самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». Также в населённом пункте Курахово района Донецкой Народной Республики поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 15 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение предварительной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки армии, используя удары авиации и огневой артиллерии, разразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Противник потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огневой артиллерии развернули атакующую штурмовую группу 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и нанесли огневое поражение опорным пунктам 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебряного лесничества. В результате уничтожены более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении активными действиями отряда «Южной» группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесены поражения огневой силой и оружием в районах населённых пунктов Веселое, Раздоловка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, танк, три боевые пехотные машины, бронетранспортёр, тринадцать автомобилей, а также две самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».

Также в населённом пункте Курахово района Донецкой Народной Республики поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огневой артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в населённом пункте Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери составили около 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделение американской группировки войск при поддержке артиллерии нанесло огневое поражение огневых сил и техники 65-й механизированной бригады ВСУ, 3-й и 14-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Вербовое, Работино и Новопокровка Запорожской области. Противник потерял до 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении в результате систематического огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ракетными войсками и артиллерийскими группировками Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: база горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских комплектов на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142-х округах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная, Белогоровка, Кривошеевка, Николаевка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Спорное Донецкой Народной Республики, Пшеничное Запорожской области, а также три тактические ракеты «Точка-У».

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