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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.24 09:00

Вооружёнными Силами России поражены цех производства БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 680 военнослужащих, четыре автомобиля, три 152-м гаубицы Д-20, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие L-119 производства Великобритании.

Министерство обороны Российской Федерации 10 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, наёмникам «Иностранного легиона», а также 125-й и 228-й бригад теробороны. Потери противника на данных направлениях составили до 95 военнослужащих, четыре пикапа, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 66-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва, Стельмаховка, Надия Луганской Народной Республики, Новосадовое Донецкой Народной Республики и Гороховатка Харьковской области. Отражены четыре атаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны. Противник потерял до 495 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Также уничтожены пять полевых складов с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 93-й и 150-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Ступочки, Предтечино, Часов Яр и Кирово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 680 военнослужащих, четыре автомобиля, три 152-м гаубицы Д-20, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие L-119 производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 24-й, 32-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й и 111-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Торецк, Калиново, Гродовка, Новгородское, Русин Яр и Дружба Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп 53-й механизированной бригады и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили до 350 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина «Козак», три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм пушка «Гиацинт-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 125 военнослужащих, семь автомобилей и 152-мм гаубицу Д-20.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение подразделениям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Нестерянка, Каменское, Жеребянки и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, бронетранспортёр «Oncilla» производства Польши, боевая бронированная машина «Козак», шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены радиолокационная станция воздушной разведки RADA RPS-42 производства Израиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражён цех производства БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 16 реактивных снарядов «HIMARS» производства США, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК «Patriot» производства США, а также 153 беспилотных летательных аппарата, из них 97 вне зоны специальной военной операции».

Как сообщает vk.com/mil,  Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. В течение суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнём артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории.

Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово.

Авиацией и ракетными войсками наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области.

Ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков.

За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в т.ч. 10 танков, три бронетранспортёра, две боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, а также автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

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SeVFloT83
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Ira89
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