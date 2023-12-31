Вооружёнными Силами России поражены центры принятия решений и военные объекты в Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом

Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.

Министерство обороны Российской Федерации 31 декабря опубликовало заявление. Как сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «вчера ВСУ нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня по городу Белгород, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.

В ответ на данный террористический акт Вооружёнными Силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом.

Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.

Там же находились до двухсот иностранных наёмников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации.

Ударами высокоточных ракет по зданию службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» ликвидированы представители руксостава СБУ, иностранные наёмники и боевики подразделения «Кракен», непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

Также, высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населённого пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях.

Кроме того, нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наёмников общей численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в населённых пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в Донецкой Народной Республике.

В результате противник понёс значительные потери. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня «HIMARS», с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку.

Ещё раз подчеркиваем, что Вооружённые Силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре».

Фото и видео: https://vk.com/mil