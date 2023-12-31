Яркие моменты уходящего 2023 года: от лохматых газонокосилок до 92-летней школьницыФГБУ «Мурманское УГМС» предлагает землякам «Сертификат погоды» на любой день нового года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)31.12.23 14:00

Вооружёнными Силами России поражены центры принятия решений и военные объекты в Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом

Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.

Министерство обороны Российской Федерации 31 декабря опубликовало заявление. Как сообщает  официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «вчера ВСУ нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня по городу Белгород, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.

В ответ на данный террористический акт Вооружёнными Силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом.

Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.

Там же находились до двухсот иностранных наёмников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации.

Ударами высокоточных ракет по зданию службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» ликвидированы представители руксостава СБУ, иностранные наёмники и боевики подразделения «Кракен», непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

Также, высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населённого пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях.

Кроме того, нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наёмников общей численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в населённых пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в Донецкой Народной Республике.

В результате противник понёс значительные потери. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня «HIMARS», с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку.

Ещё раз подчеркиваем, что Вооружённые Силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
Комментарий к новости:В Мурманске стартовала пятая научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов»
-Правовая консультация (18+)Как отметить Новый год на работе без лишних рисков
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире20:00Дискотека СССР (16+)00:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Рейтинг самых высоких зарплат и необычных вакансий за 2023 год в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,36 рубля, доллар снижается почти на 62 копейки-PRO Энергетику (18+)Ростинская котельная отмечает 70-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика