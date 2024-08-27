Вооружёнными Силами России поражены два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах Украины

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Отразили семь контратак. Потери противника составили до 585 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ, бронетранспортёр, четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 26 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Вчера утром Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины.

Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.

Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.

Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Глубокое, Липцы, Волчанские Хутора Харьковской области и Покровка Сумской области. Противник потерял до 90 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 67-й, 115-й, 116-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й и 241-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили четыре контратаки подразделений 1-й, 4-й бригад нацгвардии и 12-й бригады спецназначения «Азов». Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина «Казак», 10 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: пять 155-мм гаубиц, в том числе М198, две М777 производства США и две FH-70 производства Великобритании, а также 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Также уничтожены три полевых склада боеприпасов, три станции радиоэлектронной и станция контрбатарейной борьбы.

Подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 28-й, 93-й механизированных, 5-й танковой, 56-й мотопехотной, 143-й, 144-й пехотных, 5-й, 10-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 109-й и 117-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Часов Яр, Дылеевка, Красногоровка, Константиновка и Успеновка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял: до 570 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, четыре 155-мм гаубицы, в том числе М777 производства США и три FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30. За сутки уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 100-й, 151-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 111-й, 122-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Тарасовка, Журавка, Воздвиженка, Новожеланное и Яснобродовка Донецкой народной Республики. Отразили семь контратак штурмовых групп 53-й, 150-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили до 585 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ, бронетранспортёр, четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 61-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Угледар, Павловка, Пречистовка и Нескучное Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 135 военнослужащих, пять автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Саблуковка, Токаревка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 58 беспилотных летательных аппаратов».

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