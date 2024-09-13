Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 745 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, 26 автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Уничтожены полевой склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Министерство обороны Российской Федерации 12 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Высокая Яруга, Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две 122 мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отражены три контратаки штурмовых групп 4-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 445 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и четыре 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», «Квертус» и два полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Григоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 745 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, 26 автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Уничтожены полевой склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Нелеповка, Дружба, Розовка и Доброполье Донецкой Народной Республики. Отражены восемь контратак штурмовых групп 32-й механизированной, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 2-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 495 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковая пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ, 108-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Октябрь и Угледар Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, семь автомобилей и 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 39-й бригады береговой обороны и 108-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Белогорье и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, 152 мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 134-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито два реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов».

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