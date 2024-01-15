Вооружёнными Силами России поражены склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

На Донецком направлении противник потерял убитыми и ранеными свыше 300 военнослужащих, девять танков, четыре боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley», четыре боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и 27 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства, АS-90 производства Великобритании, «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, самоходная пушка «Dana» чешского производства; орудие М119 производства США и три гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 14 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отражено четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики. Противник потерял до 130 военнослужащих, четыре танка, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и нанесли огневое поражение живой силе противника в Серебрянском лесничестве. В результате уничтожены более 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица «Мста-Б».

На Донецком направлении грамотными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено три атаки штурмовых групп 21-й, 24-й механизированных и 50-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Веселое, Новгородское и Невельское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял убитыми и ранеными свыше 300 военнослужащих, девять танков, четыре боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley», четыре боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и 27 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства, АS-90 производства Великобритании, «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, самоходная пушка «Dana» чешского производства; орудие М119 производства США и три гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Елизаветовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 170 военнослужащих, два танка, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, самоходная пушка «Dana» чешского производства и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 2-й и 15-й бригад нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Степовое, Вербовое, Новопокровка, Работино и Пятихатки Запорожской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Zuzana-2» словацкого производства и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Новоандреевка, Спорное, Липовое Донецкой Народной Республики, Подкуйчанск, Попасная Луганской Народной Республики, Веселое, Любимовка, Новое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области, а также 17 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

Фото и видео: https://vk.com/mil