На Донецком направлении ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

Министерство обороны Российской Федерации 29 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск освобождён населённый пункт Табаевка Харьковской области. В районе населённого пункта Синьковка Харьковской области отражено три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 280 военнослужащих, танк и три автомобиля.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка и Переездное Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака 127-й бригады теробороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих и два автомобиля.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино и Юрковка Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, три пикапа и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Музыковка Херсонской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива, а также живая сила и военная техника в 109 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS». Уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Нырково, Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Марфополь, Пологи Запорожской области, Раденск и Алешки Херсонской области».

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