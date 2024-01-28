Вооружёнными Силами России поражены зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили две атаки противника в районах населённых пунктов Шумы и Богдановка, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка, Георгиевка, Новомихайловка ДНР. Противник потерял убитыми и ранеными до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Министерство обороны Российской Федерации 27 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 44-го стрелкового батальона в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районе населённого пункта Кировск Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 100 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили две атаки противника в районах населённых пунктов Шумы и Богдановка, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Противник потерял убитыми и ранеными до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе населённого пункта Макаровка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Нестерянка Запорожской области. Противник потерял до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 15 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражено четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях, живая сила и военная техника ВСУ в 102 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Vampire». Кроме того, уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Золоторевка Луганской Народной Республики, Спорное, Белогоровка, Клещеевка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Казачьи Лагери, Новая Маячка и Песчановка Херсонской области».

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