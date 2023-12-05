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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.23 09:00

Вооружёнными Силами России поражены живая сила и военная техника в 107-ми районах Украины

На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 4 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 35-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих, пять боевых бронированных машин «Козак» и три автомобиля.

На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Нестерянка Запорожской области. Общие потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля.

На Херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области. В результате комплексного огневого поражения уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица «Гиацинт».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника в 107-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито тридцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Нововодяное, Лисичанск Луганской Народной Республики, Пески, Спорное и Александровка Донецкой Народной Республики, Новая Збурьевка Херсонской области и Токмак Запорожской области, а также реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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