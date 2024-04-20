Вооружёнными Силами России с 13 по 19 апреля уничтожены три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолёта Ан-26 воздушных сил Украины

На Донецком направлении с 13 по 19 апреля противник потерял свыше 3550 военнослужащих, четыре танка, пять боевых бронированных машин и 87 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражено 31 орудие полевой артиллерии, из них 14 западного производства, а также уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Анклав») и семь складов боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 19 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 13 по 19 апреля т.г. Вооружёнными Силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России нанесено 34 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины, средства противовоздушной обороны, арсеналы и хранилища топлива для военной техники.

Также поражались центры подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.

На Купянском направлении в течение недели подразделениями «Западной» группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение живой силе и технике 12-ти бригад вооруженных сил и нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Купянск, Синьковка, Загоруйковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, отражено 11 контратак формирований 3-й штурмовой, 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения нацгвардии и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 380 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 18 орудий полевой артиллерии, включая три самоходные артиллерийские установки M109 «Paladin» производства США, а также уничтожены шесть складов боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Анклав»).

На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение живой силе и технике четырёх штурмовых, двух аэромобильных и шести механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Раздоловка, Орехово-Василевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Отражено семь контратак подразделений 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 3550 военнослужащих, четыре танка, пять боевых бронированных машин и 87 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражено 31 орудие полевой артиллерии, из них 14 западного производства, а также уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Анклав») и семь складов боеприпасов.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных действий освободили населённый пункт Первомайское Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника. При поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено 53 контратаки штурмовых групп девяти бригад противника в районах населённых пунктов Ленинское, Новгородское, Новокалиново, Бердычи, Уманское и Нетайлово Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2170 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе две самоходные артиллерийские установки M109 «Paladin» и гаубицу М777 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики, Приютное, Мирное, Малиновка и Луговское Запорожской области. Потери противника составили до 760 военнослужащих, танк, 22 автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», 14 орудий полевой артиллерии, из них восемь западного производства. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Буковель-AD») и четыре полевых склада боеприпасов.

На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 35-й, 36-й бригад морской пехоты, 121-й, 126-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Орехов, Работино, Щербаки, Каменское Запорожской области, Михайловка, Змеевка, Берислав, Ивановка и Никольское Херсонской области. Противник потерял до 365 военнослужащих, 24 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, из них шесть гаубиц производства США, ФРГ и Польши, а также три станции радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Анклав»).

Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение недели уничтожены: три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины на аэродроме базирования, два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 10 оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, шесть крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции и «JDAM» производства США, две противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели «MALD» производства США, две тактические ракеты «Точка-У», 78 реактивных снарядов «HIMARS», «Vampire» и «Ураган», а также 1278 беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 590 самолётов, 270 вертолётов, 21882 беспилотных летательных аппарата, 506 зенитных ракетных комплексов, 15802 танка и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8981 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 21143 единицы специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil