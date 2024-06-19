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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.24 09:00

Вооружёнными Силами России уничтожен цех производства ударных БпЛА ВСУ

Подразделения «Южной» группировки войск России улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах н.п. Григоровка, Катериновка, Предтечино и Серебрянка ДНР. Потери ВСУ составили до 665 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе БТР М113 производства США, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 18 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 120-й, 125-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Волоховское, Синельниково и Липцы Харьковской области. Отражено две контратаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе БТР «Stryker» производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 163-й механизированной, 3-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики, Песчаное Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили четыре контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 80-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Катериновка, Предтечино и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 665 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе БТР М113 производства США, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» в течение прошедших суток улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 144-й пехотной, 24-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Воздвиженка, Камышевка, Новгородское и Торецк Донецкой Народной Республики. Отражено четыре контратаки штурмовых групп 142-й пехотной, 23-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 355 военнослужащих, две боевые бронированные машины «MaxxPro» производства США, два автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США и 100-мм пушку «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 108-й, 123-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Зализничное Запорожской области, Доброволье, Нескучное и Октябрь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 155 военнослужащих, боевая бронированная машина, пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады, 37-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населённого пункта Дарьевка, Осокоровка Херсонской области и Нестерянка Запорожской области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, три 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражены: цех производства ударных БпЛА, склад военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ, с которого осуществлялась разгрузка и распределение вооружения и военной техники, поставленных киевскому режиму странами Запада, скопления живой силы и техники противника в 124-х районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 24 беспилотных летательных аппарата и одна управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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