Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. противник потерял до 490 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и два 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 23 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 43-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск, Липцы Харьковской области и города Харьков. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, бронетранспортёр, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 115-й бригады теробороны и 27-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Кучеровка, Новоосиново, Сеньково Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 410 военнослужащих, два бронетранспортёра, пять автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, две 122 мм гаубицы Д-30, 120 мм самоходную артиллерийскую установку «Нона», 105 мм гаубицу «Melara» Mod 56 итальянского производства и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 24-й, 54-й, 56-й механизированных, 56-й мотопехотной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Орехово-Василевка, Северск, Краматорск и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника. ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и два 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 100-й, 132-й механизированных, 152-й пехотной бригад ВСУ, 109-й и 111-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Щербиновка, Дзержинск, Шевченко, Дружба, Яблоновка и Сухая Балка Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял более 400 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделениями группировки войск «Восток» улучшено тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 113-й, 118-й, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Вольное Поле, Разлив, Октябрь и Новый Комар Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 155 военнослужащих, три танка, два из них «Leopard» производства ФРГ, шесть автомобилей, 122 мм реактивная система залпового огня «Град», 155 мм гаубица М198 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 103-й, 118-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новопавловка, Малая Токмачка Запорожской области и Казацкое Херсонской области. Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, четыре автомобиля, станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.

Уничтожен на земле самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбито три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, восемь реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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