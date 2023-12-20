Вооружёнными Силами России уничтожен склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ

Вооружённые Силы России нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка ДНР. Общие потери противника на Донецком направлении составили до 180 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», два орудия Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 19 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке огня артиллерии отражено восемь атак 14-й, 60-й, а также нанесено поражение подразделениям 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнем артиллерии отражено пять атак штурмовых групп 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 185 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 180 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», два орудия Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица «Мста-С» и орудие Д-20.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля.

На Херсонском направлении огнём артиллерии по районам сосредоточения противника поражены до 75 военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и две пушки «Гиацинт-Б».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены: склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационная станция ПВО «Пеликан», а также поражены живая сила и военная техника противника в 112 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Корсунка, Раденск, Новая Маячка Херсонской области и Нестерянка Запорожской области».

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