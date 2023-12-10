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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.23 09:00

Вооружёнными Силами России уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанск Харьковской области, поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино Николаевской области

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Красное и Шумы Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Марьинка, Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка ДНР. Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также орудие Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 9 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром». Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 43-й механизированной бригады ВСУ и 113-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Куриловка и Петропавловка Харьковской области. Потери противника составили до 105 военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 1-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено поражение живой силе ВСУ в районе населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Красное и Шумы Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Марьинка, Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также орудие Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными и два автомобиля.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 117-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Степногорск, Пятихатки, Вербовое и Работино Запорожской области. Потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 50 военнослужащих и три автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанск Харьковской области, поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 118-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Тополевка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Опытное Донецкой Народной Республики, Скелеватое и Васильевка Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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