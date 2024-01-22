Вооружёнными Силами России уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наёмников

На Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 22-й, 24-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Белогоровка, Красное, Андреевка и Курдюмовка ДНР. ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 21 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений «Западной» группировки войск освобождён населенный пункт Крахмальное Харьковской области.

Ударами авиации и огнём артиллерии отражены семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Коломыйчиха Луганской Народной Республики. В результате противник потерял до 55 военнослужащих и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В результате потери противника составили до 80 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск и огнём артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 47-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кирово и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 22-й, 24-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Белогоровка, Красное, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 70 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Вербовое, Работино, Пятихатки и Нестерянка Запорожской области. Противник потерял свыше 30 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии Украины и 123-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новотягинка, Станислав Херсонской области и Солончаки Николаевской области уничтожены до 20 украинских военнослужащих и четыре автомобиля.

Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, а также 127-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены: тактическая ракета «Точка-У», а также два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США.

Кроме того, уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населённых пунктов Великий Выселок, Лиман Первый Харьковской области, Верхнекаменка, Белогоровка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Спорное, Соледар Донецкой Народной Республики, Песчановка, Подлесное, Подстепное Херсонской области и Каменка-Днепровская Запорожской области».

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