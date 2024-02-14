На Донецком направлении отражено пять атак формирований 24 механизированной, 5 штурмовой, 79, 80 десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Ленинское, Шумы, Красногоровка и Георгиевка ДНР. Противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и 25 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 13 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30, 44, 60 механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 180 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60 и 63 механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 310 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 27 автомобилей, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 53 механизированной бригады ВСУ и 129 бригады теробороны в районах населённых пунктов Новгородское и Новокалиново Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено пять атак формирований 24 механизированной, 5 штурмовой, 79, 80 десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Ленинское, Шумы, Красногоровка и Георгиевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и 25 автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Приютное Запорожской области, Владимировка, Водяное, Урожайное, Пречистовка и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 250 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы.

На Херсонском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65 механизированной, 82 десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 23 бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Вербовое, Работино Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Противник потерял до 80 военнослужащих и два автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 63 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка, Межевое Донецкой Народной Республики, Любимовка, Дудчаны Херсонской области, Басань Запорожской области, а также три реактивных снаряда «HIMARS».

Фото и видео: https://vk.com/mil