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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.24 09:00

Вооружёнными Силами России уничтожен зенитный ракетный комплекс «SAMP/T» производства Франции, поражена живая сила и военная техника ВСУ в 138-ми районах Украины

На Авдеевском направлении в течение суток отражено девять атак штурмовых групп 53-й, 59-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ласточкино и Первомайское ДНР. Противник потерял до 565 военнослужащих убитыми и раненными, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 19 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 30 военнослужащих, танк «Леопард», два бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, а также САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 22-й, 42-й, 93-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Григоровка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ленинское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 275 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и полностью освободили Авдеевский коксохимический завод. Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 23-й механизированной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Соловьево и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Кроме того, в течение суток отражено девять атак штурмовых групп 53-й, 59-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ласточкино и Первомайское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 565 военнослужащих убитыми и раненными, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области. Также отражена атака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Шевченко Запорожской области. Потери противника составили до 150 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, четыре пикапа и гаубица Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен зенитный ракетный комплекс «SAMP/T» производства Франции, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 138-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 96 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ольшана, Крахмальное, Тимковка Харьковской области, Сватово, Кременная Луганской Народной Республики, Артемовск, Пески, Владимировка Донецкой Народной Республики, Ульяновка, Вербовое Запорожской области, Раздольное Херсонской области, а также два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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