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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.24 09:00

Вооружёнными Силами России уничтожена радиолокационная станция П-18, а также поражены: завод по производству взрывчатых веществ, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах

Подразделения «Южной» группировки войск России заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Отразили две атаки штурмовых групп. Противник потерял за сутки до 680 военнослужащих, 15 автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, три 105-мм гаубицы: L-119 производства Великобритании и две М119 производства США, и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 13 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск, Старица, Тихое, Волчанские Хутора, Малые Проходы и Липцы Харьковской области. Отражено восемь контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. Потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, танк, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й, 63-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Петропавловка, Синьковка, Подлиман Харьковской области, Новоселовское, Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США, 14 автомобилей, 155-мм гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковую пушку «Рапира», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й, 93-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Антоновка, Григоровка, Николаевка, Катериновка, Успеновка, Спорное, Славянск, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили две атаки штурмовых групп 54-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял за сутки до 680 военнослужащих, 15 автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, три 105-мм гаубицы: L-119 производства Великобритании и две М119 производства США, и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 111-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новгородское, Воздвиженка, Волчье, Тарасовка, Камышевка, Константиновка, Александрополь, Прогресс и Торецк Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак штурмовых групп 23-й, 31-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины. Потери противника составили до 355 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 1-й танковой, 58-й, 72-й мотопехотных бригад ВСУ, 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Сторожевое, Макаровка, Пречистовка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп 108-й и 128-й бригад теробороны. Противник потерял свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, три автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США и две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области, Токаревка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция П-18, а также поражены: завод по производству взрывчатых веществ, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: две оперативно-тактические ракеты «ATACMS», переоборудованная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200, шесть реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 17 беспилотных летательных аппаратов».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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